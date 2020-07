Pedro Alves recebe avião de Jéssica no 'Big Brother': "Respeito não te falta"

Pedro Alves voltou a receber um avião de Jéssica na casa mais vigiada do país.O concorrente do 'Big Brother' ficou mais uma vez 'derretido' ao sentir o apoio da companheira que foi expulsa do reality show há duas semanas.

"Respeito e inteligência não te falta", podia ler-se na mensagem que sobrevoou a casa nesta terça-feira, que deixou Pedro emocionado.



"Não me importa o que os outros pensam lá fora, a nível geral. Importa-me os que estão comigo… tu, os meus amigos, a minha família...", começou por dizer.



"Amo-te acima de tudo e jamais te desrespeitaria. Amo-te muito e estou cheio de saudades tuas. Até já meu amor", afirmou Pedro Alves.



Os dois continuam a demonstrar que a relação está sólida, mesmo à distância. Recentemente, Jéssica apelou aos fãs para ser a ex-concorrente escolhida para voltar à casa do 'Big Brother', por querer voltar aos braços do companheiro.



Recorde-se que Pedro Alves desentendeu-se com a colega Iury, por considerar que uma situação poderia estar a faltar ao respeito de Jéssica.