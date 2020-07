Pedro Alves revolta espectadores ao tentar atear fogo na casa do ‘Big Brother’

Pedro Alves está no centro de uma polémica, após tentar atear fogo na casa do ‘Big Brother’ e nas redes sociais está a indignar os seguidores do programa.

Na noite desta quarta-feira, o concorrente do norte pegou num frasco de álcool e num isqueiro, e tentou regar parte do chão na tentativa de atear fogo. Teresa, que estava ao lado do concorrente não gostou da atitude e tentou dissuadi-lo. "Eu já vi uma pessoa ficar mal assim, Pedro! Não vais fazer m****", disse a ex-cabeleireira.

Pedro Alves não deu importância à situação. "Não arde o álcool".

Nas redes sociais, as críticas são muitas. "Está confirmado, o homem é doente", "Pedro Alves expulso por favor" ou "A produção tem que fazer alguma coisa", são alguns dos comentários que se podem ler.

Concorrente de Penafiel está a causar polémica entre os espectadores do programa.