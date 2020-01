Pedro Barroso desabafa: "Estive quase a desistir da vida"

por me abrires a porta e me permitires contar a minha história.", escreveu o rosto da ficção nacional nas redes sociais.



A emotiva conversa com Daniel Oliveira vai ser transmitida no próximo sábado, dia 25 de janeiro, na SIC.





Recorde-se que na altura em que Pedro Barroso saiu da novela 'Valor da Vida', muito se especulou sobre uma expulsão por parte do canal.



No entanto, Pedro Barroso veio esclarecer que a decisão resultou de mútuo acordo com a estação de Queluz de Baixo, com quem já trabalha há alguns anos. "A relação profissional entre a TVI e o Pedro Barroso é já longa e mantém-se assente em pilares de mútua confiança e profissionalismo, alinhados no essencial, mas mantendo, preservando e respeitando a identidade de cada um" referiu a TVI, há um ano, em comunicado.



Pedro Barroso, de 33 anos, não conteve as lágrimas, ao emocionar-se numa conversa com Daniel Oliveira.Durante a conversa, o ator relembrou uma fase difícil que viveu, que prejudicou o seu percurso profissional., começou por dizer Pedro.conta o ator, sobre a altura em que abraçava uma personagem na novela da TVI 'Valor da Vida', projeto que teve de abandonar., questiona Daniel Oliveira., garante Pedro o galã português, que não esconde que na altura se sentiaOs milhares de seguidores de Pedro Barroso mostram-se ansiosos por ouvir o seu testemunho.Ricardo Sá, Diogo Amaral, Sharam Diniz ou Daniel Oliveira reagiram na publicação com mensagens ternurentas.