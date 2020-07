Pedro Barroso destroçado com doença de afilhado: "Preciso de ti mais do que imaginas"

Pedro Barroso partilha várias vezes fotografias nas redes sociais com um menino especial: Périto, uma criança de apenas quatro anos. Agora, o artista mostra-se destroçado por Périto ter sido diagnosticado com cancro.



"Tu que escolheste entrar na minha vida e abraçar-me quase desde os primeiros instantes. Escolheste de alguma forma o conforto do meu colo quando eu achava que já não sabia abraçar. Que já não estava permeável a receber carinho e afecto, ou até mesmo retribui-lo", começou por escrever Pedro nas redes sociais, num texto emocionado onde juntou várias imagens dos momentos a dois e disse também que Périto o fez "voltar a acreditar no amor".



"Estas últimas duas semanas têm sido tempo difíceis, com contornos acinzentadas, que um dia mais à frente terão outras cores, mas a notícia de hoje… A notícia de hoje fez-me PARAR, sem saber o que fazer. Se agi e rumei a outros lugares durante duas semanas entre dias intensos, hoje não sei por onde começar. Resta-me acreditar nos profissionais que te irão cuidar, que te irão olhar e talvez ter uma fé ainda maior…", continuou, revelando a tristeza e preocupação que está a sentir.



"Os teus super poderes irão combater este monstro (tumor) que te está a fazer perder a visão e irá tudo correr pelo melhor", escreveu acrescentando ainda que embora não possa estar ao lado do afilhado, "na cama de hospital" continuará a dizer-lhe para ser "forte" e a lembrá-lo do que sente por ele e de como precisa dos seu "super poderes": "Preciso de ti mais do que imaginas. Preciso desses super poderes, pois, sem eles, não tenho a energia que preciso para continuar. Esse é o teu papel. Lembrares-me do quanto é possível ainda assim sorrir. Dar sem pedir. Dar sem medos. TU, Périto, sem saberes também me guias neste caminho de aperfeiçoamento".

Pedro Barroso conheceu o menino de etnia cigana durante as gravações da novela 'A Herdeira', onde brilhou no papel de Roni, ao lado dos protagonistas Lourenço Ortigão e Kelly Bailey.

A ligação entre o rosto da ficção nacional e Périto tornou-se intensa e Pedro assumiu-se mesmo como seu padrinho.