Pedro Barroso fala sobre a luta do afilhado que luta contra um cancro: "Um amor maior que não posso perder"

Já não é a primeira vez quefala do afilhado, de cinco anos, que luta contra um tumor raro no cérebro desde julho do ano passado. Esta terça-feira, dia 16, o ator fez um vídeo para o programa da SIC, 'Júlia', a propósito do lançamento da marca 'Amara', com jóias em aço desenhadas pelo ator e cujo lucro reverte totalmente para "o príncipe Périto e para a sua família, uma forma de ajudar nesta nova batalha que têm pela frente".O ator não escondeu a admiração e o amor que sente pelo pequeno:, disse., acrescentou.Pedro Barroso destacou ainda capacidade de luta da criança:, concluiu.