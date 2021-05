Pedro Barroso faz viagem romântica com a namorada às Caraíbas

Ator está na República Dominicana com a namorada, Mariana Marques. Pedro Barroso confessa-se encantado com o destino paradisíaco: “Têm sido dias incríveis”

aproveitou uns dias de descanso para rumar até Punta Cana, na República Dominicana, na companhia da companheira, Mariana Marques, e tem aproveitado para namorar e desfrutar do bom tempo. Nas suas redes sociais, o ator tem partilhado alguns dos momentos que tem vivido nas Caraíbas e mostra-se encantado com o destino., confessou nas suas redes sociais, onde tem partilhado vários registos divertidos da viagem a Punta Cana.Pedro Barroso oficializou o seu namoro com a hospedeira de bordo Mariana Marques em novembro e desde então as declarações de amor têm sido uma constante. Durante a viagem romântica, o ator não escondeu o quão feliz está ao lado da jovem., escreveu. Mariana Marques também se mostra apaixonada e partilhou o registo de um beijo entre os dois., garantiu, não escondendo o amor que sente pelo ator.