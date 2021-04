Pedro Barroso recorda período difícil: "Faltou-me dinheiro para meter gasóleo no carro"

abriu o seu coração e recordou o período difícil que viveu, em 2018, após abandonar o seu último projeto na TVI, 'Valor da Vida'. Contudo, o ator garante que não se arrependeu de ter saído do projeto., começou por afirmar.. Após abandonar a novela, Pedro Barroso esteve um ano a viajar no Japão.Quando regressou a Portugal, a estrela da SIC recorda que não tinha muito dinheiro, mas que conseguiu sempre ajudar o afilhado Périto que está a lutar contra um cancro.

"Nunca faltou nada ao Périto, nunca faltou uma mensalidade, aquela que eu acordei para comigo mesmo que seria possível. Vocês acreditem que mesmo depois, durante esse ano, no início do meu regresso a Portugal chegou-me a faltar dinheiro a mim para executar algumas das coisas que eu tinha de fazer no dia-a-dia, meter gasóleo no carro, mas ao Périto nunca faltou. Esse foi o meu acordo, essa foi a minha batalha, essa foi a minha honra para comigo mesmo". Até integrar a quarta temporada de 'Golpe de Sorte', na SIC, no final de maio de 2020, o ator viveu com várias dificuldades.



Em relação ao estado de saúde do afilhado, Pedro Barroso revelou que está a correr tudo bem. "O Périto já acabou a radioterapia, correu bem", afirmou orgulhoso.



Recorde-se que o ator conheceu o menino nas gravações da novela 'Herdeira', na TVI, e nunca mais se largaram.