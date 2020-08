Pedro Barroso visitou o afilhado, Périto, que luta contra um tumor na cabeça, no IPO, em Lisboa, esta segunda-feira, dia 17 de agosto.

Nas redes sociais, o ator fez questão de partilhar com os seguidores o registo do momento especial que viveu ao lado do menino."Esta é a magia das crianças, esta é a magia dele também... simplificam e só querem ser felizes", escreveu Pedro no vídeo em que o pequeno surge a cantar.





Recorde-se que Pedro Barroso conheceu Périto nas gravações da novelada

Veja aqui o vídeo partilhado pelo ator:

