Pedro Capitão da 'Casa dos Segredos' arrasa concorrente do novo 'Big Brother'

Pedro Capitão mostrou-se atento à estreia do 'Big Brother', que começou no domingo, na TVI. O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' captou as atenções ao arrasar um dos rostos do novo formato, André Filipe.



Em vários vídeos que foi partilhando ao longo da emissão através das redes sociais, o comentador da TVI teceu duras críticas.





, começou por 'atacar'., disse, referindo-se em tom irónico ao jovem, acusando o concorrente do Barreiro de ser homossexual, depois de este ter contado que tinha namorada, pelo menos antes de entrar na casa mais vigiada do país., disse ainda, quando Teresa Guilherme desafiou André a cantar em direto.Mais tarde, quando o concorrente se encontrava no confessionário, Pedro Capitão partilhou as imagens juntando a músicada banda 'The Doors'.Pedro Capitão continua a causar polémica pelos comentários sem 'papas na língua'.O comentador da TVI mostrou ainda que a acompanhar o serão da estreia do 'Big Brother' contou com Elisabete Moutinho, vencedora da edição em que participou da 'Casa dos Segredos', e o casal Tiago e Luan, concorrentes da última edição do mesmo programa, na qual Tiago levou o prémio para casa., foi assim que descreveu o encontro com os amigos para assistir ao 'Big Brother - A Revolução'.