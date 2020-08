Pedro Carvalho regressa a Portugal na companhia do namorado

Ator decidiu voltar a Portugal após três anos a viver no Brasil.

05 ago 2020 • 17:41

O ator Pedro Carvalho está de regresso a Portugal, três anos depois de ter rumado ao Brasil para participar em duas produções da ‘Globo’.

O galã português trouxe consigo o namorado, o advogado, João Henrique Simonetti, com quem mantem uma relação "discreta" há mais de três anos e partilhava casa no Bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo o site ‘Extra’, que pertence ao grupo da ‘Globo’, o ator, que deu vida a ‘Abel’ em ‘A Dona do Pedaço’, teve direito a uma festa de despedida: "Os dois moravam juntos num apartamento na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e tiveram uma festinha de despedida com os amigos cariocas", avança a publicação.

Recorde-se que Pedro Carvalho já tinha rumado ao Brasil em 2015 para protagonizar a novela da ‘Record’, ‘Escrava Mãe’.