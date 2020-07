Pedro Crispim arrasa Sandrina do 'Big Brother': "Conflituosa e intriguista"

Pedro Crispim continua sem papas na língua no que respeita a comentar os concorrentes do 'Big Brother'.O comentador do reality show da TVI criticou a prestação da concorrente Sandrina, após as outras comentadoras, Marta Cardoso e Ana Arrebentadinha terem feito o mesmo.

"Tanto ela como a Iury são muito brincalhonas, têm um lado infantil muito saudável", disse Marta Cardoso no 'Extra' do programa. Já Ana garantiu que a jovem é uma das suas participantes preferidas.

Pedro Crispim não esteve presente em estúdio quando as colegas manifestaram apoiar a concorrente, mas não ficou indiferente e fez questão de comentar as opiniões nas redes sociais.

"Ontem no 'Extra' as minha colegas de sofá, só se esqueceram de referir que a Sandrina além de divertida, é conflituosa, intriguista, possui 0% de empatia, juntou-se ao grupo do mal", começou por defender.



"Fez combinações de votações, e apanhamo-la sempre a falar mal nas costas dos colegas!", disse ainda Pedro Crispim, mostrando não simpatizar com a concorrente e o comportamento que tem tido dentro da casa mais vigiada do país.