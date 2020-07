Pedro Crispim ataca Sónia: “Uma pessoa que só participava no jogo para pegar fogo”

30 jun 2020 • 15:05

Pedro Crispim voltou a tecer duras críticas a Sónia, depois da concorrente desistir do programa, no passado domingo, dia 28 de junho.

No ‘Extra’ do programa, o comentador revelou que já estava farto do jogo conflituoso da ex-concorrente: "Era um jogo que não me interessava. Era um jogo com um nível muito baixo. Não me interessava ver este género de nível, educação ou falta dela, este género incisivo e constante de uma pessoa conflituosa, que só participava no jogo para pegar fogo e que se esqueceu completamente da Sónia divertida, companheira, que se mostrava um perdão", começou por dizer.

Pedro Crispim relembrou ainda a mudança da postura de Sónia, que mostrou o lado de uma pessoa que "não perdoava, não dava margem, não tinha flexibilidade, não aceitava as diferenças e que tinha os horizontes curtos em relação ao mundo dela".

O comentador terminou garantindo que conhece pessoas que trabalham como vendedores ambulantes e que não se comportam da mesma foram que a concorrente do norte: "Conheço muita gente com o trabalho da Sónia e são pessoas civilizadas".