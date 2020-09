Pedro Crispim comenta afastamento de Cláudio Ramos do 'Big Brother'

"

"Já sabemos que a televisão está em constante construção, não existem dados adquiridos… Quem trabalha nesta área sabe que esta estrada tem curvas e contracurvas e está longe de ser uma linha reta",







"O Cláudio é um belíssimo apresentador e um comunicador de excelência e, se alguém tinha dúvidas, o BB 2020 serviu também para esclarecer

Pedro Crispim voltou a elogiar a prestação do ex-namorado, Cláudio Ramos, que abraçou o comando do último 'Big Brother'.O comentador do formato continua a apoiar o ex-companheiro, que foi excluído da próxima edição por Cristina Ferreira.disse à 'Nova Gente'.disse ainda Crispim.Orgulhoso de Cláudio Ramos, voltou a enaltecer o mérito como apresentador que demonstrou:Atualmente, Cláudio Ramos vive um namoro discreto com o ator Diogo Faria.