Pedro Crispim critica Fanny: “O problema é que a tua ignorância é a ignorância de muitos portugueses”

A noite de segunda-feira, dia 9 de novembro, foi de grandes emoções no Extra do ‘Big Brother’. Os comentadores do reality show da TVI desentenderam-se em direto e os ânimos exaltaram-se. Em causa está o comportamento de Rui Pedro, um dos concorrentes mais polémicos da casa da Ericeira.

"(…) Eu não estou aqui a dizer que o Rui Pedro tem um comportamento exímio, longe disso, mas acho que as pessoas já estão a confundir aquilo que é ser bruto, agressivo ou, às vezes, mal educado com bullying. Se o Rui Pedro está a fazer bullying à Zena, à Joana, então o que é que fizeram todos ao Pedro?", questionou Fanny.

Contudo, a comentadora não se ficou por aqui, e foi mais longe ao afirmar que bullying foi o que Jéssica Fernandes fez a Pedro, quando o trancou na casa de banho: "Isso para mim é mais grave do que ter um Rui simplesmente a gritar ‘para se tentar ouvir melhor’. Ele não teve nada uma boa atitude com a Joana".

Confrontado com o comentário da colega, Pedro não hesitou a reagir: "Isto é grave a perceção que as pessoas têm e também a fronteira que existe entre a falta de educação e bullying. Isto é muito grave".

"Isto é como os daltónicos: tu podes ver azul e eu vejo verde, é igual", afirmou Fanny.

Com os ânimos à flor da pele, Pedro criticou a colega: "Eu estou a dizer que o problema é que a tua ignorância é a ignorância de muitos portugueses".

Visivelmente chateada, Fanny respondeu: "O que tu fazes aqui, às vezes, também não sei até que ponto é que não roça o bullying (…) Não tens motivos para me chamar ignorante".



