Pedro Crispim critica Jéssica do ‘Big Brother’: “Ela é uma pessoa muito tóxica”

Comentador não gostou que a namorada de Pedro Alves tivesse desrespeitado as regras do jogo.

01 jul 2020 • 14:52

Após ter arrasado Sónia, acusando a concorrente do ‘Big Brother’ de apenas participar no jogo para "pegar fogo", Pedro Crispim, teceu duras críticas a Jéssica, depois da concorrente desrespeitar várias regras do jogo, como recusar-se levantar-se da cama e abandonar um jogo de grupo.

À conversa com Cinha Jardim e Ana Arrebentinha na rúbrica ‘Crónica Social’, do ‘Você na TV’, apresentado por Manuel Luís Goucha, o comentador do reality show não poupou nas críticas à namorada de Pedro Alves.

"Eu não acredito que a Jéssica tenha um comportamento bipolar porque ela tem uma linha editorial que mantém o seu lado mal formado, mal educado, negativo", afirmou.

"Parece que ela é uma pessoa muito tóxica, muito pesada", acrescentou Pedro Crispim.