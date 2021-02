Isto é para lá de deplorável e vergonhoso", "Ele perdeu a noção! Completamente sem noção!", " Isto é realmente muito grave! Este ser execrável já passou todos os limites. 'Big Brother'

até onde vai isto? Vão demorar muito a mandar este indivíduo embora?" ou "Que feio isto", são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais.



Pedro Crispim criticado por espectadores do 'Big Brother' após questionar se Sofia é transsexual





está a ser alvo de críticas nas redes sociais após ter questionado seé transsexual. Em causa, está a roupa escolhida pela concorrente na gala do último domingo, dia 21., começou por dizer., questionou.Perplexa com a pergunta, Liliana Filipa, também comentadora, disse: "Ai meu deus". No entanto, o consultor de moda continuou:A atitude do comentador donão agradou os seguidores mais atentos do programa, que não hesitaram em arrasá-lo no Twitter.