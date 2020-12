Pedro Crispim denuncia ameaças enviadas pela página de Rui Pedro do ‘Big Brother’

Pedro Crispim recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, dia 14 de dezembro, para denunciar várias ameaças que recebeu, enviadas alegadamente pela página de Instagram de Rui Pedro, antigo concorrente do ‘Big Brother – A Revolução’.

Numa das mensagens, pode ler-se: "Tem cuidado, vizinho. Ainda estás ansioso, campeãozinho? Temos de conversar, os dois. Correção, vamos conversar garantidamente, muito em breve". Perante as ameaças, o comentador do reality show da TVI respondeu: "Alguém avisa o rapaz que possivelmente um qualquer hacker se apoderou das suas redes sociais e anda a enviar-me sms privadas para o instagram? E já agora, que ameaças e coação são crimes punidos por lei? Agradecido".

Contudo, a situação não se ficou por aqui e o comentador também divulgou ameaças que recebeu de internautas para o seu número de telefone. "Põe-te a pau, ando a observar o que dizes, vamos conversar garantidamente muito em breve. Assinado: a p*** que te pariu, filho da p***. Sei onde vives, descobri hoje. Estás feito, prepara-te", pode ler-se numa das mensagens enviadas para o comentador.

Pedro Crispim respondeu em tom de ironia: "Mimos para o telefone, será do guaraná? Bang Bang". Mais tarde, viu-se obrigado a esclarecer a situação: "Gente bonita, não misturem as coisas, cada coisa no seu lugar, obviamente que não seria um ex concorrente a enviar-me mensagens para o telemóvel a ameaçar-me. Existem muitos loucos por aí, que não distinguem ficção da realidade. Tenham lá calma".

Recorde-se que Rui Pedro está a ser acusado de ter ameaçado Joana, também antiga concorrente do ‘Big Brother’. Na sequência das agressões verbais, a jovem chamou a polícia aos estúdios do programa.