Pedro Crispim 'derretido' com Soraia do 'Big Brother': "O mundo precisa de seres como tu"

Quase duas semanas depois do fim do reality show que a levou a conquistar o prémio final, o comentador do foramto admitiu mesmo que nem consegue descrever o que sente pela jovem.

"

Pedro Crispim voltou a mostrar a admiração por Soraia, vencedora da última edição do 'Big Brother'.começou por dizer o ex-namorado de Cláudio Ramos através das redes sociais., continuou.O comentador do 'Big Brother' deixou ainda um 'recado' encantador à jovem do Seixal:Recentemente