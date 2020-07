Pedro Crispim e Marta Cardoso discutem em direto no 'Extra' do 'Big Brother'

Pedro Crispim e Marta Cardoso protagonizaram uma discussão acesa no ‘Extra’ do ‘Big Brother’, na última segunda-feira, dia 20 de julho. A prova semanal de cariz solidário, na qual a atribuição das verbas revertia a favor do Banco Alimentar contra a Fome foi o tema de discordância entre a dupla de comentadores.

A apresentadora afirmou que não é por alguns concorrentes não falarem de causas solidárias que não se preocupam em ajudar quem mais precisa, referindo-se a Pedro Alves.

Contudo, o comentador social não concorda. "Se fosse outro concorrente a dar a ideia da prova reverter a favor do Banco Alimentar, eu estranhava, porque não havia ali uma linha coerente enquanto concorrente. O Diogo mantém a sua linha coerente. As causas que ele defende e que muitas das vezes partilha com a Ana Catharina e que têm em comum também aparecem aqui. Portanto eu não acho que tenha sido opinião do Diogo ou sugestão ser favorecido diante das câmaras", começou por dizer, sendo interrompido por Marta Cardoso.

"Desculpa lá, mas eu vou ter que te interromper já que estás a falar de mim (…) Se eu amanhã neste palco tivesse uma ideia solidária, tu dizias o quê? Que não estava a ser coerente, porque nunca falei de causas solidárias neste palco?", questionou, indignada.



Dupla de apresentadores desentendeu-se no 'Extra' do reality show.