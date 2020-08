Pedro Crispim elogia Maria Botelho Moniz: "Pureza do coração"

Maria Botelho Moniz tem recebido uma onda de elogios após o comando dos 'Extras' do 'Big Brother'.Com o fim do programa da TVI, o comentador do reality show que pertenceu à equipa do formato, Pedro Crispim, não resistiu a deixar-lhe uma mensagem emotiva na qual a admiração ficou evidente.começou por escrever, referindo-se à apresentadora.", continuou o estilista.

"Para mim cada Extra ao teu lado foi um abraço que senti. Minha Pureza do coração, desejo-te o melhor, mereces o melhor", terminou.



Pedro Crispim também não hesitou em deixar elogios à prestação do ex-namorado, Cláudio Ramos, na condução desta edição do 'Big Brother'.