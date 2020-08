Pedro Crispim elogia o ex-namorado Cláudio Ramos e mostra-se feliz com a vitória de Soraia do 'Big Brother'

Apesar do ‘Big Brother’ ter terminado no último domingo, a TVI decidiu realizar mais um ‘Extra’ do reality show na noite de segunda-feira, dia 3 de agosto, que contou com a presença da vencedora do programa, Soraia e ainda Diogo e Noélia. No programa apresentado por Mafalda Castro, o comentador Pedro Crispim teceu rasgados elogios ao apresentador do formato e ex-namorado, Cláudio Ramos.

"É engraçado porque quando foi anunciado o Cláudio Ramos como apresentador deste ‘Big Brother’, acho que o mundo ficou surpreso", começou por dizer.

"Obviamente que para o Cláudio e para muitos de nós não foi uma surpresa porque nós sabemos o trabalho que ele tem vindo a fazer e o sonho que ele tinha. É mais um objetivo com o seu mérito conquistado. O Cláudio vai ganhando camadas de interesse, ou seja, de gala para gala ele foi ganhando corpo dentro da gala. O ‘Big Brother’ começou a ser o Cláudio e o Cláudio neste momento é o ‘Big Brother’", acrescentou.

Contudo, os elogios não se ficaram por aqui: "É muito curioso porque tanto eu como a Marta Cardoso já acompanhamos o Cláudio há muito tempo de perto… sabemos que este era o sonho e que tudo se faz com amor, obviamente que só poderia ter este resultado. O ‘Big Brother’ conquistou os portugueses e é, por isso, um projeto bem sucedido e o Cláudio é neste momento o apresentador que conquistou o coração dos portugueses", rematou.

Pedro Crispim comentou ainda da vitória de Soraia nas redes sociais: "O bem venceu, e isso dá-me muita esperança, e essa, será sempre como dizem, a última a morrer", escreveu na legenda da fotografia que partilhou ao lado do painel de comentadores do ‘Extra’.