Pedro Crispim feliz com desistência de Rui Pedro do ‘Big Brother’: “Não consigo esconder”

Pedro Crispim não conseguiu esconder o estado de felicidade em que ficou após a desistência de Rui Pedro do ‘Big Brother’. À conversa com Maria Botelho Moniz no ‘Extra’ do reality show, o comentador criticou a participação do concorrente.

"Não consigo esconder a minha felicidade", começou por dizer. "Na realidade, esteve desde determinada altura a fazer braços de ferro com a produção, com a TVI e até com a Teresa [Guilherme] e com o ‘Big’. Acredito que seja uma pessoa insegura e mal resolvida", acrescentou.

Ainda segundo o comentdor, o jogo do concorrente "foi tudo menos limpo e digno" e afirma que o modelo "foi vítima do seu ego".

"Pelo bem dos outros concorrentes ainda bem que o Rui Pedro saiu, porque vai-lhes dar oportunidade de eles se mostrarem", continuou.

O comentador não tem dúvidas de que os restantes concorrentes vão ter mais espaço para "brilhar": "Ele era muito espaçoso. Era um jogo que ocupava muito espaço. Uns gostavam mais, outros gostavam menos. Eu detestava".

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Comentador voltou a referir que não gostou da prestação do concorrente.