Pedro Crispim indignado com comportamento dos concorrentes do ‘Big Brother: “Identifico-me zero”

Pedro Crispim utiliza regularmente as redes sociais para comentar os últimos acontecimentos do ‘Big Brother’ e esta quarta-feira, dia 22 julho, não foi exceção.

O comentador social do ‘Extra’ do reality show teceu fortes críticas ao comportamento dos concorrentes da casa mais vigiada do país durante a hora das refeições.

"Será que nem agarrar como deve ser nos talheres esta gente consegue? E brincar aos arrotos é tão elegante e sofisticado como os gases ontem no sofá!", começou por escrever na legenda das imagens que partilhou de Pedro Alves e Sandrina à mesa.

"Identifico-me 0 com este tipo de concorrentes! Achei que este tipo de comportamento já não existia hoje em dia", rematou, indignado.

Após receber algumas críticas sobre a partilha que fez, Pedro Crispim respondeu. "O problema é este… em sociedade consideram isto algo normal! Graças a Deus nunca convivi com estas mentalidades, que bolha maravilhosa em que fui educado!!! Benditos arquitectos (pais) tive eu", afirmou.