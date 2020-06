Pedro Crispim reage a críticas da mãe de Sónia do 'Big Brother'

Pedro Crispim decidiu reagir após ter sido assunto de conversa durante a emissão no 'Você na TV'.A família de Sónia do 'Big Brother' esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, que criticou a prestação da concorrente do reality show. A mãe da jovem teceu-lhe várias críticas e a filha mais velha de Sónia disse mesmo que teve vontade de "dar um estalo" ao rosto da TVI quando o ouviu a 'atacar' a mãe., começou por escrever Pedro Crispim através das redes sociais., defendeu.Os seguidores manifestaram o apoio ao comentador do formato, elogiando a atitude que teve. "", "", "", foram algumas das mensagens deixadas na publicação de Pedro Crispim.