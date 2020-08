Pedro Crispim recorda relação amorosa com Cláudio Ramos: "Faz parte da minha história"

Pedro Crispim usou as redes sociais para responder a questões dos seguidores e foi confrontado com a relação que teve com Cláudio Ramos. Em declarações inéditas, o comentador do ‘Big Brother’ teceu rasgados elogios ao ex-namorado.

"Não és capaz de responder a isto. O Cláudio ainda mexe contigo?", questionou uma internauta.

De imediato, o comentador respondeu: "Para mim, não existem temas, vivências ou palavras proibidas. Sou e sinto-me livre, falo de tudo com a mesma naturalidade, sem medo nem complexos. Estou bastante resolvido em relação a tudo na minha vida", afirmou.

"O Cláudio faz parte da minha história, do meu caminho, respeito muito o ser humano que é, e admiro o profissional brilhante que revela ser a cada projeto. Pessoa do bem, merece o melhor desta vida", acrescentou.

Recorde-se que Pedro Crispim e Cláudio Ramos namoraram durante vários anos, tendo a relação chegado ao fim em 2013.