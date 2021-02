Pedro Crispim revela ter ficado com sequelas da Covid-19

Comentador do 'Big Brother' venceu o vírus mas ficou com algumas lesões

18:36

"Fiquei com sequelas a nível cognitivo e a nível pulmonar", disse no programa 'Extra Big Brother', na passada segunda-feira.



disse no programa 'Extra Big Brother', na passada segunda-feira.

Pedro Crispim venceu o vírus da Covid-19 e retomou as suas rotinas e a atividade profissional como comentador do 'Big Brother - Duplo Impacto', da TVI.Contudo, segundo o que o próprio revelou, o vírus deixou algumas sequelas na sua saúde.uma doença respiratória crónica. Quando esteve infetado, o comentador revelou que sentiu sintomas ligeiros como dores musculares e alguma pressão na zona do peito.