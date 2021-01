Pedro Crispim testa positivo à Covid-19

cerco está cada vez mais a apertar, e parece já não existirem muitos locais seguros".



"Vivo sozinho e estou em casa, para já não tenho sintomas mas, como asmático, pertenço a um grupo de risco e por isso a preocupação será ainda maior", refriu através de uma publicação nas redes sociais.



"Tenho um pai com uma saúde muito frágil, sendo o mesmo um doente crónico de risco elevado. Também, por isso, todos nós, o núcleo familiar mais próximo (mãe e irmãos), estivemos sempre atentos e a ser testados", partilhou.







Pedro Crispim junta-se a Ana Garcia Martins e Flávio Furtado que também estão infetados com o vírus.

Pedro Crispim testou positivo à Covid-19 e é a mais recente baixa no painel de comentadores do 'Big Brother - Duplo Impacto'.A revelação foi feita pelo próprio através das redes sociais em que deu conta do seu estado de saúde. Sem saber como foi contaminado pelo vírus, o stylist mostra-se preocupado e referiu que