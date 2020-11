Pedro do ‘Big Brother’ esconde problema de saúde e preocupa família

Mãe do concorrente acha que o filho está a ser vítima de bullying na casa mais vigiada do país.

13 nov 2020 • 12:34

Pedro do ‘Big Brother’ tem um problema de saúde e, ao que tudo indica, escondeu-o da produção do programa. A mãe do concorrente, Maria Antónia Fonseca, teme o pior: "Antes de entrar no programa, o Pedro tinha um sinal na testa que foi crescendo por causa do sol. Foi operado há pouco tempo e ainda se nota muito a cicatriz", contou à ‘TVguia’.

"Vê-se na televisão que a crostazinha está muito alta e ele devia estar a pôr a pomada…Mas não levou nada para o programa. Ele tem aversão a medicamentos", acrescenta.

A cicatriz do antigo comissário de bordo passou a notar-se mais com o novo corte de cabelo: "Quando lhe cortaram o cabelo ‘à palerma’, então ainda se notou mais. O meu Pedro não gosta daqueles penteados e acho que o fez só para ver se anima os colegas e para se integrar no grupo".

Maria Antónia, de 68 anos afirma ainda que o filho está a ser vítima de bullying na casa da Ericeira e já temeu pela sua integridade física: "Assustei-me quando vi a Carina a discutir com o meu filho com uma faca na mão. Confesso que temi o pior (…) acho que ele está a ser vítima de bullying".