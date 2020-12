Pedro Fernandes elogia Dolores Aveiro: "Uma humildade que é uma lição para muitos"

11:45

Pedro Fernandes destacou na sua página oficial do Instagram alguns momentos do seu fim de semana passados na companhia de Dolores Aveiro. O apresentador da TVI voou até à cidade do Funchal, na Madeira, onde foi recebido com "carinho" na casa da mãe de Ronaldo. "Obrigado pela hospitalidade e pelo carinho com que me tratou como se fosse seu filho", agradeceu.





Pedro Fernandes não poupou elogios à matriarca da família Aveiro.





"Foi um prazer enorme conhecer de perto esta mulher que não é apenas a mãe do melhor do mundo. Ela é a matriarca de uma família que a adora e é adorada por todos. Sempre com um sorriso para toda a gente mesmo nos momentos mais difíceis, com um profissionalismo gigante que nunca a deixa desistir e uma humildade que é uma lição para muitos", pode ler-se.