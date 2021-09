Pedro Granger afastou-se devido a ansiedade

Pedro Granger

01:40

O afastamento de Pedro Granger, durante cinco meses, levou à preocupação dos fãs que ansiavam por saber notícias do ator. Ontem, o mistério chegou ao fim. “Há já algum tempo que não partilho conteúdos nas redes sociais. Como muitos sabem, em abril, dei uma entrevista [a Júlia Pinheiro, no ‘Júlia’, na SIC] na qual, entre muitas outras coisas, falei sobre saúde mental. E o estado enorme de ansiedade que estava a viver”, começou por referir, no vídeo com menos de dois minutos, que publicou nas suas redes sociais.









Pedro Granger explicou que sentiu necessidade de ir para uma clínica devido à ansiedade que andava a sentir. “Percebi, então, que precisava de parar – porque, às vezes, é preciso parar – para me organizar, para perceber o que se estava a passar comigo, para tomar conta de mim e para cuidar e tratar de mim”.

O ator revelou que já se sente melhor e que a decisão de se resguardar foi “das melhores decisões” que tomou. “A alegria enorme de poder estar aqui, de poder estar mais sereno, mais tranquilo, mais motivado, porque não há que ter vergonha de dizer que precisamos tomar conta de nós agora”, garantiu Pedro Granger.

Pedro Granger estava sem programas em televisão há vários meses. O seu último projeto tinha sido o formato ‘A Máscara’, na SIC, em 2020. Antes, participou na novela ‘Corda Bamba’, na TVI, em 2019.