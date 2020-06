Pedro Granger celebra 20 anos de carreira: “Que a sorte não me falhe”

Pedro Granger celebra hoje 20 anos de carreira e foi através das redes sociais que partilhou um vídeo, homenageando aqueles que já trabalharam consigo.

"Às vezes é bom lembrarmos bons tempos, boa gente, bons projetos, alegria no trabalho e na vida. Nesta profissão sem sempre tudo é fácil (…) E consegue ser das profissões mais ingratas do mundo", começou por escreveu no Instagram.

No vídeo, o ator surge ao lado de várias caras conhecidas, entre elas Mafalda Veiga, José Eduardo Moniz, Gabriel Sobral, Sílvia Alberto, Vera Kolodzig, Helena Isabel, Nicolau Breyner ou Fernanda Serrano.

"Tenho a sorte de ter um público que me abraça com tanta força que quase sufoco de amor. Tenho a sorte de ter feito alguns amigos. Tenho a sorte de não saber até quando vou ter sorte. 20 anos a trabalhar", continuou.

Relembrando os tempos difíceis que se vivem, por causa da pandemia Covid-19, o ator terminou a mensagem com esperança: "O futuro está estranho. Que a sorte não me falhe, que eu estou aqui para trabalhar e agradecer a sorte que a vida me der".

