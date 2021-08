Pedro Granger confessa dias de angústia antes de desaparecer

O primeiro sinal foi dado nas redes sociais, onde os admiradores têm manifestado preocupação sobre o facto de as últimas publicações do ator, até aqui muito ativo na rede social Instagram, datarem de abril passado. Até ao momento, mantém-se um silêncio enigmático que adensa o mistério em torno da ausência do artista.Entretanto, as declarações do ator em conversa com Júlia Pinheiro, em março, voltam agora à memória dos fãs e podem justificar esta ausência sem explicação., explicou, sublinhando a fase difícil que enfrentou no final de 2020.", explicou.A quebra emocional não se refletiu somente a nível pessoal. A perda de popularidade também afetou aquele que já foi considerado o menino bonito das novelas., lamentou Granger.A falta de oportunidades no campo do entretenimento também prejudicou Pedro Granger, que no currículo soma diversas experiências, como ‘Ídolos’ (SIC), ‘Festival da Canção’ (RTP) ou ‘Rédea Solta’ (TVI24)., destacou.A novela ‘Na Corda Bamba’ (TVI), entre 2019 e 2020, e o programa ‘A Máscara’ (SIC), gravado no verão de 2020 e emitido no início deste ano, foram os últimos projetos profissionais de Pedro Granger., revelou. O núcleo duro, onde se inclui a família e os amigos mais próximos, como o ator e encenador Pedro Penim e o arquiteto António Castel-Branco, têm sido um pilar essencial para o rosto da ficção nacional.