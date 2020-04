Pedro Granger obrigado a passar a noite fora de casa: "Vou andar sem saber se tenho corona por ter dormido no chão"

O ator revelou que acabou por conseguir contactar a "santa da irmã" que o acabou por ajudar a resolver a situação.



Apesar do momento que viveu, o rosto da TVI não deixou o sentido de humor de lado e continuou. "Não me irritem hoje que durante duas semanas vou andar sem saber se tenho corona por ter dormido no chão. Vidas de hipocondríaco", disse.



"Tirando isto.... a vida é linda e, vizinhos Nuno e Luis, vou tomar o pequeno almoço, um banho quente, tentar dormir mais um bocado e lá para o fim da tarde já vos ligo a cravar um aspirador", terminou Granger.







Perante o insólito, foram vários os seguidores que não resistiram a deixar mensagens na publicação do artista, em que o aconselharam a ter uma chave de casa no carro e ainda questionaram o porquê de não ter dormido dentro da viatura, já que tinha as chaves na mão. No entanto, Pedro não satisfez essa curiosidade dos fãs e não respondeu.



"A verdadeira noite das bruxas", "Ninguém merece nesta altura", "Desgraças na quarentena", foram algumas das mensagens em tom de brincadeira deixadas a Pedro Granger.





Pedro Granger em 'Jardins Proibidos'