Pedro Granger recorda Pedro Lima e Nicolau Breyner: “Fazem-me falta”

Pedro Granger recordou, esta segunda-feira, Pedro Lima e Nicolau Breyner nas suas redes sociais. O ator manifestou saudades dos colegas de profissão através de uma das cenas do filme ‘O Contrato’, que teve como diretor Nicolau Breyner.

"Meu Limão. Meu Nico. E eu, sempre a tentar não me esquecer o que de melhor vocês me deram. Fazem-me falta, caraças", escreveu na descrição do vídeo.





Recorde-se que Pedro Lima morreu a 20 de junho deste ano e Nicolau Breyner a 14 de março de 2016.



Veja aqui o vídeo:

