Pedro Guedes recorda último encontro com Pedro Lima: “Ele estava meio parado”

Pedro Guedes marcou presença no programa da SIC, ‘Júlia’, esta quinta-feira. À conversa com a apresentadora, o manequim contou que se encontrava num estado depressivo na mesma altura em que Pedro Lima morreu. Mas, as revelações não se ficaram por aqui e Pedro relatou o último encontro com o ator.

A ânsia de não saber o que o futuro adivinhava por causa da pandemia de Covid-19 fez com que Pedro sofresse. Aliado a isto, o modelo ficou sem trabalho e viu-se longe da filha: "Aquela coisa de não poder ir buscar a minha filha, porque ela vive em Setúbal e nós estamos no Porto. Não poder estar com ela… Via em vídeos".

Quando soube da morte de Pedro Lima, o manequim ficou de rastos: "Era uma pessoa com quem estive muitas vezes a surfar na praia. Era como um irmão mais velho".

"Acho que andei um mês em que a Kelly falava para mim e eu só olhava para ela e dizia: ‘Gata, mas como é que é possível? Como é que eu vou esquecer isto? Como é que vou esquecer-me de pessoas que admiro?", disse.

O marido de Kelly Baron contou ainda pormenores do último encontro com o ator: "Íamos surfar. Quando cheguei a Carcavelos, ele estava a andar de skate (…) Estava a falar para ele e ele estava meio parado. Eu até disse em tom de brincadeira: ‘Que cara é essa? O que foi?’ Ele estava meio parado e disse-me: ‘Não, não, não’. E eu: ‘Mano, então? Já sabes. Podes dizer o que te apetecer que eu não te vou dizer nada. Fala’. E ele disse: ‘Não, não’".

"Senti o olhar de distância", afirmou, acrescentando que o sabe, porque já passou "um bocadinho por essa infelicidade e tristeza".