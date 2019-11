Pedro Lima abdica da casa dos seus sonhos: "Não tínhamos dinheiro para pagar"

Há três anos a Anna e eu sentimos que estávamos a ficar esgotados com a quantidade de tempo passado a fazer viagens de transporte dos nossos filhos para a escola e desportos.

Morávamos a 20 km de distância e o desgaste era enorme.

Decidimos consultar o mercado de casas para vender a nossa e comprarmos outra onde mantivéssemos o mesmo nível de conforto.

Foi com perplexidade que percebemos não ter condições porque os preços que se praticavam estavam muito acima da nossa capacidade e eu decidi desistir.

A Anna, no entanto, insistiu", começou por escrever.



O galã da ficção nacional acabou por ver a mulher impulsionar o projeto.



"[A Anna] encontrou um terreno com a localização que procurávamos e, feitas as contas, era possível construir casa e ficar com os mesmos encargos com que vivíamos antes. Pedi ao meu amigo de infância, arquiteto Miguel Saraiva, que me ajudasse a pensar e a criar uma casa que pudéssemos pagar e onde coubéssemos todos. O Miguel desenhou uma casa de sonho mas a estimativa de construção ficava acima das nossas possibilidades. Tivemos de reduzir áreas, redefinir materiais e abdicar de alguns pormenores que valorizavam o projeto mas que não tínhamos dinheiro para pagar", continuou.



Prestes a desisitir, uma vez mais, Pedro Lima decidiu recorrer a ajuda de um amigo de infância. Graças ao companheirismo do colega, conseguiu arrancar com o projeto dos seus "sonhos".



"Ainda assim, vai ser um compromisso corajoso mas é o projeto das nossas vidas. A Anna tem uma frase que me anima sempre quando temos de baixar as expectativas. "Com esta família, éramos felizes num T1 num qualquer subúrbio". Guardados os descontos da hipérbole, é uma frase que me inspira muito e me dá alegria de viver. Obrigado, meu amor, pela inspiração. Agora começámos e... vai correr bem!", completou.



Recorde-se, o rosto da ficção da TVI está casado com Anna Westerlund há 18 anos. São pais de quatro crianças, Emma, de 14 anos, Mia, de 11, Max, de oito, e Clara, de dois. Pedro Lima tem outro filho João Francisco, de 20 anos, fruto de um anterior relacionamento.





A situação foi partilhada através das redes sociais.