Pedro Lima prepara casamento de sonho para o próximo ano

Prestes a completar 20 anos após o primeiro beijo,Apesar de todas as condicionantes atuais, o ator e a ceramista planeiam assumir oficialmente o amor que os une, e 2021 promete ser um ano de muitas surpresas e emoções.Pedro Lima e Anna Westerlund têm quatro filhos em comum - Emma, Mia, Max e Clara – que espelham a relação de amor e cumplicidade que une o casal há cerca de 20 anos. O ator é também pai de João Francisco, com quem mantém uma relação de proximidade, fruto de um antigo relacionamento.Antes da pandemia da Covid-19,Em 2019, o casal foi à procura de um estilo de vida mais calmo. Um ponto essencial para a mudança para mais perto da praia é que Pedro Lima é um aficionado do surf, uma prática que considera essencial na sua vida e que partilha com os filhos.Este mudança no estilo de vida proporcionou uma grande união entre a família que prioriza os momentos de partilha.