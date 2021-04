Pedro Marques Lopes, o comentador que está em todo o lado Cronista fez amizades que o levaram à ribalta.

Pedro Marques Lopes

Foto: Direitos Reservados

01:30

Pedro Marques Lopes (PML) trabalhava na empresa do pai e conseguiu o salto para a ribalta e integrar meios influentes em Portugal. Novas amizades e contactos levaram-no para o universo dos blogues, jornais e programas de TV, chegando a ser considerado por Fernanda Câncio, ex-namorada de José Sócrates, uma estrela em ascensão.



Segundo a ‘Sábado’, o comentador que está em todo o lado, manteve uma grande proximidade com os antigos primeiros-ministros José Sócrates e Pedro Passos Coelho, alcançando a desejada visibilidade. Em 2007, quando entrou no ‘Diário de Notícias’, PML começou os ataques a tudo o que na imprensa incomodava Sócrates. Uma amizade ocultada do grande público durante vários anos. No início de 2020, o jornal renegociou as avenças com o cronista, mas este não aceitou e abandonou as funções. No programa ‘Eixo do Mal’ (SIC Notícias), PML começou por substituir José Júdice e rapidamente conquistou o seu pelouro. Ainda hoje se mantém como comentador do formato.

