Pedro Miguel Ramos dedicado aos filhos após desgosto

Dias felizes parecem chegar à vida de Pedro Miguel Ramos. O empresário continua abalado com o facto de a ex-mulher, Fernanda Serrano, já ter refeito a sua vida amorosa ao lado do personal trainer Ricardo Pereira.Agora, o antigo apresentador de televisão tem tido nos quatro filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, uma força para enfrentar a crise emocional que está a passar.No último fim de semana, as crianças ficaram a cargo do pai e os momentos felizes somaram-se com uma ida à praia renovadora. Pedro deixou-se fotografar pelos filhos e revelou força., escreveu como descrição das diversas imagens que partilhou com os meninos durante as horas em família.Embora tenha reencontrado o amor, Fernanda Serrano diz só ter tempo para os filhos:A atriz já está a gravar a novela ‘Amar Demais’, da TVI, que estreia na primavera.