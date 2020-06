Pedro Miguel Ramos esquece Fernanda Serrano com Marta Leite Castro

Pedro Miguel Ramos, de 48 anos, decidiu dar uma nova oportunidade ao amor, ao lado da apresentadora Marta Leite Castro, de 41. Mais de um ano depois de ter de assinado o divórcio de Fernanda Serrano, com quem tem quatro filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, o empresário iniciou recentemente um romance com a ex-apresentadora e são poucos aqueles que sabem da relação. Contactado pelo CM, nem confirmou, nem desmentiu. “Sou uma pessoa discreta, não gosto de falar sobre a minha vida, por isso, não vou comentar”. Questionado se estava feliz no campo pessoal, manteve a mesma postura. O CM tentou ainda contacto com Marta Leite Castro, mas sem sucesso.









Embora esteja a viver a nova relação de forma íntima, o antigo dono da cadeira de restaurantes Amo.te já tinha dado pistas de que estaria pronto para dar uma oportunidade ao amor. Fê-lo em conversa com a amiga de longa data Teresa Guilherme: “Estou disponível!”. Além de mostrar que está em paz com a mãe dos filhos, Miguel Ramos explicou que é feliz. “Trabalho, tenho a minha família, divirto-me. Vivo bem. Estou bem, acho que se percebe isso. Sinto-me muito bem. Sou bem resolvido.”

Fernanda Serrano também vive uma relação discreta com o personal trainer Ricardo Pereira. Os encontros do casal são restritos à zona onde residem, na Herdade da Aroeira.





Marta Leite de Castro, por sua vez, estava sozinha há já vários anos, dedicada às filhas Caetana, da relação com Pedro Perestrelo Pinto, e Emília, com o realizador Leonel Vieira. A apresentadora viveu romances com Pedro Espírito Santo, Paulo Betti ou Bernardo Mendonça.



Luciana vive novo amor discreto

Luciana Abreu tem agora um amigo íntimo muito especial, Tiago Signatus. A atriz e cantora está a braços com a Justiça com o divórcio com Daniel Souza por assinar, bem como questões relacionadas com a guarda das filhas gémeas, Amour e Valentine. Numa recente conversa com João Baião, a estrela da SIC deu a entender que está solteira. "Não há um novo amor. Se houvesse, estaria aqui a meu lado. Mas estou tão bem assim". No entanto, já foi vista em público com o novo dono do seu coração.