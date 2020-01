Pedro Miguel Ramos está furioso com nova paixão de Fernanda Serrano

O antigo casal cortou completamente relações e só abre exceções para assuntos relacionados com a educação das crianças. Agora, depois da nova relação da atriz da TVI com o personal trainer Ricardo Pereira ter sido tornada pública, a situação piorou., revelou à ‘Vidas’ uma fonte próxima do empresário, explicando que os dois deixaram de se falar logo depois do divórcio, assinado no passado mês de maio."O Pedro vai buscar e levar as crianças, muitas vezes até trata de tudo diretamente com elas, e nem fala com a Fernanda."Feliz, como fez questão de afirmar quando regressou das férias românticas em São Tomé e Príncipe, Fernanda Serrano prefere, no entanto, resguardar-se. "Do que se diz em relação a qualquer pessoa ou amigo especial só devo explicações aos meus filhos e aos meus pais. (...) Não há nada a explicar, nem a mais ninguém", disse a atriz numa entrevista à revista ‘Caras’.