Pedro Miguel Ramos: “Foi um dia feliz colado aos filhos”

Recém-separado de Fernanda Serrano, Pedro Miguel Ramos teve um aniversário agridoce, na última quarta-feira, e fez questão de escrever uma mensagem dirigida aos amigos, em que agradecia todo o apoio demonstrado."Nestes dias, neste dia em particular, as vossas mensagens, a vossa voz, toca em mim. Dizer apenas obrigado pelas vossas manifestações que preenchem a minha alma e coração", começa por escrever o empresário, que assinalou 48 anos com uma festa ao lado dos que mais ama, principalmente os quatro filhos."Neste dia colado aos filhos, família e amigos partilho uma frase sussurrada ao ouvido pelo meu tio Melo: ‘As pessoas não são aquilo que as pessoas dizem que são. As pessoas são o que são’. Obrigado a todos", escreveu Pedro Miguel Ramos, visivelmente emocionado nesta data.