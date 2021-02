Pedro Miguel Ramos mostra-se com os filhos após "recado" de Fernanda Serrano sobre responsabilidades parentais

A carregar o vídeo ...

Pedro Miguel Ramos esteve com os filhos no último fim de semana.

O empresário utilizou as redes sociais para se mostrar ao lado dos quatro rebentos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.Na última semana, a atriz da TVI captou atenções devido a um texto polémico. "Embora nunca tenha se referido a ninguém em específico, o certo é que os rumores de que poderia haver crise no núcleo familiar dispararam.Pedro Miguel Ramos optou sempre por o silêncio até agora. Uma postura que tem mantido publicamente desde o divórcio com Fernanda Serrano, assinado em maio de 2019.