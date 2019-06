Pedro Miguel Ramos quebra o silêncio após a separação

12:42

Fernanda Serrano anunciou recentemente o fim do casamento com Pedro Miguel Ramos, com quem manteve uma relação de cerca de 15 anos. A confirmação do divórcio foi feita pela própria atriz através de um comunicado à imprensa em que dá conta do fim do matrimónio com o empresário. Já Pedro Miguel Ramos preferiu não se manifestar publicamente sobre o divórcio e manter-se em silêncio perante a polémica até à data. Mas este sábado, 8 de junho, Maria Laura, uma das filhas do casal celebra mais um aniversário e o empresário fez questão de deixar uma mensagem emotiva à criança, mostrando que a família continua a ser a sua grande prioridade."10 anos de ti. O teu enorme coração, humanismo e talento criativo faz de ti uma menina especial. Parabéns meu amor. Que sejas sempre fiel a uma educação assente na verdade e respeito pelos outros. Dia feliz", escreveu o ainda marido de Fernanda Serrano nas suas redes sociais.Recorde-se que, a atriz da TVI garantiu que está focada no trabalho e na família e que o dia de aniversário da filha iria ser passado entre amigos e família.