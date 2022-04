Pedro Paiva vai ser Provedor dos Animais da Câmara Municipal de LisboaRosto do programa da CMTV ‘SOS Donos em Apuros’ abraça novo desafio. Rosto do programa da CMTV ‘SOS Donos em Apuros’ abraça novo desafio.

Pedro Paiva, conhecido como o ‘encantador de cães’ português e rosto do programa da CMTV ‘SOS Donos em Apuros’, foi nomeado Provedor dos Animais da Câmara Municipal de Lisboa, uma função que abraça com "um enorme sentido de missão e de responsabilidade".



"Não tendo ainda tomado posse, uma vez que se aguarda a aprovação da Assembleia Municipal, a minha expectativa é conseguir sensibilizar os munícipes de que a cidade de Lisboa precisa de ser olhada como um ecossistema no qual nem todas as espécies escolheram livremente fazer parte dele, mas onde têm a sua casa", revelou ao CM, sem esconder o entusiasmo pelo desafio e por colocar mãos à obra.

