Pedro Passos Coelho apoia a mulher na luta contra o cancro

cancro, operação, Passos Coelho, Laura Ferreira

Foto: João Miguel Rodrigues

19:59

A vida de Pedro Passos Coelho mudou por completo desde que o ex-primeiro-ministro decidiu afastar-se em definitivo do mundo da política.Deixou de aparecer em eventos públicos ligados ao PSD, desde a eleição de Rui Rio à liderança do partido, e tem estado completamente dedicado à família, em especial à mulher, Laura Ferreira, que trava uma dura batalha contra o cancro, desde 2014.No último fim de semana, Passos Coelho foi fotografado à saída da Escola Básica de Massamá, em Sintra, onde exerceu o seu direito de voto para as eleições europeias. O ex-político voltou a surgir sem a companhia da mulher. Uma prática recorrente ao longo do último ano, uma vez que a fisioterapeuta viu o seu quadro clínico piorar, estando a enfrentar um novo tumor, de acordo com uma publicação semanal.Apesar da situação frágil que a companheira está a viver, Passos Coelho não deixou de esboçar um sorriso aos fotógrafos, mostrando estar a viver uma fase de completo recato. A política parece estar arrumada no passado.