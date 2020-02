Pedro Passos Coelho chora a morte da mulher

Pedro Passos Coelho vive momentos de grande dor com a morte da mulher Laura, após uma longa e dolorosa batalha contra o cancro.Segundo foi possível apurar, o estado de saúde de Laura agravou-se na última noite, tendo sido transportada de urgência para o IPO de Lisboa, onde acabou por falecer.Laura Ferreira, recorde-se, lutava há cinco anos contra um tumor ósseo agressivo. Foi submetida a vários ciclos de quimioterapia, mas quando se pensava que a doença já estava ultrapassada, o tumor alastrou aos pulmões.Nos últimos meses, o estado de saúde de Laura, de 54 anos, agravou-se consideravelmente e chegou a passar longos períodos internada no IPO.Porém, como era seu desejo, conseguiu receber alta para passar o Natal em casa com o marido, que foi incansável no apoio, e as duas filhas Júlia, de 12 anos, e Teresa, de 23.