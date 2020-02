Pedro Passos Coelho despede-se da mulher ao lado das filhas

Foi junto da filha, Júlia, e da enteada, Teresa, quese despediu da mulher Laura, que morreu na última terça-feira, após uma longa e dolorosa batalha contra um tumor ósseo agressivo.O velório decorre a partir das 19h00 desta quarta-feira com família e amigos a prestarem a sua homenagem a Laura.Recorde-se que, durante mais de cinco anos, a fisioterapeuta lutou contra um cancro ósseo. Fez vários tratamentos de quimioterapia, mas quando achava que a pior fase da doença já tinha passado, o tumor alastrou aos pulmões.Ao longo dos anos de luta, contou sempre com o apoio incondicional do marido.Nos últimos meses, o seu estado de saúde era já bastante débil e Laura teve mesmo de ser internada no IPO de Lisboa. Cumpriu o desejo de passar o Natal em casa, junto da família, mas na madrugada da última segunda-feira foi levada de urgência para o IPO onde viria a falecer.