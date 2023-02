Pedro Penim e Mark Lowen atacados por dizerem que filha é “bagagem” Casal foi pai de uma menina por gestação de substituição, no Canadá.

O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Pedro Penim, e o marido, o jornalista britânico Mark Lowen, foram alvo de críticas nas redes sociais. O casal, que foi pai de uma menina por gestação de substituição, no Canadá, regressou ao País e partilhou a emoção do momento no Twitter. "Após seis semanas no maravilhoso Canadá, está na hora de ir para casa, em Lisboa, com o nosso novo membro da família: a nossa mais bela bagagem de mão", escreveram. Foi o suficiente para serem acusados de "desumanidade". "É o que acontece quando adquires um bebé como se fosse um artigo de luxo", escreveu-se. "Bagagem de mão? Querem dizer o bebé - a pessoa - que vocês compraram? Isto é tráfico infantil", pode ler-se.

