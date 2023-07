Pedro Pinto de férias no Algarve com a mulher

Pedro Pinto, de 52 anos, e Cristina Mourão, de 50, não dispensam uma descida ao Algarve no verão. Como já aconteceu em anos anteriores, o casal ruma ao Sul do País para aproveitar os dias de maior calor e relaxar. Ao contrário do que é habitual, oapanhou o casal sozinho neste dia, sem os dois filhos: José Maria, de 20 anos, e Francisco, de 12.O atual diretor de comunicação do Benfica já assumiu que este tempo de férias serve precisamente para recompensar a família pelo menor tempo passado durante a época de trabalho. Curiosamente, este período de descanso coincidiu com a pré-época do clube encarnado, que já jogou no Algarve com Celta de Vigo e Al Nassr. Pedro Pinto trocou a TVI pelo Benfica no final de 2020.